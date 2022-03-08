"YANLIŞ BİR YERDE OLMAKTANSA KENDİ DÜNYAMDA KALIRIM"

Merve Boluğur, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

* İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım.

"PSİKİYATRLAR YARDIMCI OLABİLİYOR"

* Kendime saygı konusuda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor.