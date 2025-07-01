Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Feyyaz Şerifoğlu; "İlk projemden son projeme kadar her rolümde burada evlenme tekliflerim oldu. Demirören ailesi sağ olsunlar burası için bize yardımcı oldular. İçeride inanılmaz bir kalabalık bizi bekliyor, en sevdiğimiz dostlarımız" dedi.

BALAYI YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DE OLACAK

Balayını Yunanistan ve Türkiye'de geçireceklerini söyleyen Feyyaz Şerifoğlu, gazetecilerin,"Gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusuna; "Boş baktım, 'Köpeğimizin tütüsü (kıyafeti) nerede?' dedim. Erkekler de bu tarz anlarda duygu boşalması oluyor ya. Annemi - babamı gördüm biraz gözleri sulanmış, ben de ağlayabilirim" yanıtını verdi. Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, nikâh sırasında duygusal anlar yaşadı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, birbirlerine; "Evet" derken gözyaşlarına boğuldu.

"HALK PLAJLARINA GELEN ÇOK"

Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'nun düğününe katılanlar arasında Tamer Levent ve eşi de vardı. Tamer Levent, çifte mutluluk diledi ve ardından yaz sorularına, Bodrum'da yıllardır tatil yaptığını söyleyen Levent, halk plajları hakkında; "Halk plajlarına çok giden var" dedi.

Tamer Levent ve eşi Seynan Levent "OYUNCULUK TEHLİKE ALTINDA OLABİLİR" Son dönemde hızla ilerleyen ve gelişme kaydeden yapay zekâyla ilgili görüşlerini paylaşan Tamer Levent; "Oyunculuk da bir nevi tehlike altında olabilir. Benim oyunculuk tarzıma göre hologram yapabilirler ya da sesimi kullanabilirler. Bir yandan da iyi ben hiçbir şey yapmadan telif alabilirim" dedi. "ÖZELİMİZİ SÖYLEMEYECEĞİM" Düğüne katılan Hande Erçel de "Arkadaşlarımın yanında olmak istedim. Ne kadar güzel bir düğün. Aile kurmak ve yuva kurmak gayet güzel ve özel şeyler. Yurt dışındaydım, koşa koşa geldim" dedi. Uzun bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, gazetecilerin, "Sizin düğününüze ne zaman geleceğiz?" sorusu karşısında ise "Kısmet böyle şeyler, her zaman mutluyum. Hayırlısıysa olur zaten, size özelimizi söylemeyeceğim. Neden olmasın aile kurumu çok güzel. Yuva kurmak herkes ister. Özel şeyler ama" ifadelerini kullandı. Hande Erçel REKLAM ELEŞTİRİLERE YANIT Barış Arduç ile rol aldığı bir dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada tepki çekmişti. Konuyla ilgili konuşan Hande Erçel; "Bu iş ya... Konuşulması gerekenler bunlar değil. Tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Tüm dünyada bir iş konuşulacakken neden böyle şeyleri konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar..." dedi.