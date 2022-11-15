Merve Oflaz: Umurumda değiller

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Merve Oflaz, köpeği ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ve sürpriz bir projesi olduğunu dile getiren Oflaz, "Kesinlikle ne olduğunu söyleyemem" dedi.