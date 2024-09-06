Merve Uslu Hajabipour, turnuvayı 5. sırada tamamladı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 70 kilo J1 kategorisinde Merve Uslu Hajabipour, 5. oldu.
Giriş: 06.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:38
Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judo branşında kadınlar 70 kilo J1 kategorisinde 5. oldu.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında İsveç'ten Nicolina Pernheim Goodrich'le karşılaştı.
Rakibine ippon ile mağlup olan milli sporcu, oyunları 5. sırada tamamladı.
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