A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşmaya ise Meryem Boz damga vurdu!

Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansı, final setinin 15-11'lik skorla kazanılmasını sağladı.

Polonya galibiyetini yorumlayan yıldız voleybolcu, "Polonya çok iyi, çok uzun bir takım. zaman zaman iyi servis attılar. Oyunu ele geçirdikleri anlarda geriye düştük ama inişler çıkışlar olabilir, toparladık. Olimpiyat vizesi için son fırsatımız. Son topa kadar mücadele ettiğimiz için takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Tribünlerde seyircilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Kendi evimizde gibi hissettik. Maçın hangi ülkede olduğu önemli değil, Türkler her yerde her zaman destekliyorlar" dedi.

Almanya'yla oynanacak finali de değerlendiren Meryem, bir çağrıda bulundu ve "İlk maçı kaybetmiş olabiliriz ama yarın kıran kırana bir maç olacak. 'Sahada kan çıkacak' (Gülüyor) Herkes Olimpiyat Oyunları'na gitmek istiyor. Yarın aldık ve gittik hayalini kurmak istiyorum. Bu maçı unutup, Almanya maçına konsantre olmamız gerekiyor. Yarın bizi tekrar destekleyin. " ifadelerini kullandı.

Meryem Boz Kimdir?

Meryem Boz, Türk milli kadın voleybolcudur. Pasör Çaprazı pozisyonunda görev almaktadır.Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Seramiksan'da forma giymektedir.