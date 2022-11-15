Meryem gözyaşlarıyla uğurlandı, cani aranıyor

Olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem Sevim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.