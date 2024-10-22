Meryem Uzerli, Cannes'da
Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli, başrolünde yer aldığı 'RU' dizisi için Cannes'a gitti
Meryem Uzerli, bu yıl 21 - 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cannes MIPCOM fuarına katıldı.
Meryem Uzerli, Cannes'da dünyanın dört bir yanından gelen TV içerik yöneticileri ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen özel bir sunumda buluştu.
'RU'nun yurt dışı satışlarını desteklemek için gerçekleştirilen söyleşide sahnede diziye ve karakteri 'Reyan'a ait soruları cevaplayan Uzerli, ardından yabancı basınla röportaj gerçekleştirdi.
Söyleşi için saçlarını açık bırakan Meryem Uzerli, uzun mavi renkli bir elbise giymeyi tercih etti.
'RU'NUN KONUSU NEDİR?
Ru, 38 yaşında bir kadın olan Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in Ege'de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşanan sıra dışı aşk hikayesini konu ediyor.