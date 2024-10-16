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        Merzifon'da Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Özel Amasya Tekin Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı. Vali Önder Bakan, "Biliyoruz ki yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuzda, farklılıkları güzellikler olarak gördüğümüzde, aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yoktur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:18
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        Merzifon'da Engelli Bakım Merkezi açıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Özel Amasya Tekin Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı. Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        "SOSYAL DEVLETİN EN ÖNEMLİ GÖREVLERİ ARASINDA"

        Vali Bakan, törende yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların eğitim, sağlık, rehabilitasyon hizmetlerinden üst seviyede faydalanması ve onların sporda, sanatta, tüm sosyal alanlarda başarı göstermelerini sağlamanın sosyal devletlerin en önemli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

        "SADECE DEVLETİN DEĞİL HERKESİN ORTAK GÖREVİ"

        Engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sadece devletin değil herkesin ortak görevi olduğuna dikkati çeken Bakan, "Bizler hem insanı yeryüzündeki en değerli varlık olarak gören yüce bir dinin hem de insanı yaşat ki, devlet yaşasın fikrini benimseyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki, yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuzda, farklılıkları güzellikler olarak gördüğümüzde, aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yoktur. Engelli Bakım Merkezinin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen merkezi gezen Vali Bakan ve diğer katılımcılar, burada tedavi gören engellileri ziyaret etti.

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        #yerel haberler
        #Amasya Haberleri
        #merzifon ilçesi
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