Mesaj attırma ritüeli günah mı? Diyanet'e göre mesaj attırma ritüeli caiz mi?

İşte tam bu noktada, sosyal medyanın ve video platformlarının popülerleşmesiyle birlikte "manifestleme", "enerji yollama" veya daha yaygın adıyla "mesaj attırma ritüeli" kavramları gençlerin gündemine oturdu. Belirli sayıları kağıda yazmak, suyu okuyup üflemek, yastık altına isim koymak veya evrenin enerjisini kullanarak karşı tarafı iletişime zorlamak gibi yöntemler, masum birer deneme gibi sunulsa da, işin rengi dini açıdan oldukça farklıdır. Umudunu bu tür uygulamalara bağlayanların en sık arattığı "Mesaj attırma ritüeli günah mı, Diyanet'e göre enerjiyle mesaj attırmak büyü sayılır mı?" soruları, imanın ve tevekkülün sınırlarını zorlayan bir alanı işaret eder. İşte modern hurafelerin dinle imtihanı...

İslam inancında dua, kulun acziyetini kabul edip isteklerini Alemlerin Rabbi olan Allah'a arz etmesidir. Duada "isteyen" kul, "veren" ise Allah'tır; sonuç Allah'ın takdirine bırakılır. Ancak ritüel adı altında yapılan uygulamalarda, genellikle "evrene emir verme", "enerjiyle karşı tarafın iradesini etkileme" veya "bazı sayıların/nesnelerin gücünden medet umma" mantığı hakimdir. Bu yaklaşım, İslam'ın tevhid (birleme) inancıyla ve kader anlayışıyla ciddi şekilde çatışır. Bir kağıdı yakarak veya suya fısıldayarak birinin size mesaj atmasını sağlamaya çalışmak, dua mıdır yoksa büyüye (sihre) giden bir yol mudur? Bu yazımızda, ritüellerin İslam fıkhındaki yerini, büyü ile olan benzerliklerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın batıl inançlar konusundaki uyarılarını ve bir Müslümanın sevdiği kişi için nasıl dua etmesi gerektiğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

RİTÜEL NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR? Son yıllarda "çekim yasası", "manifesting" veya "ritüel" adıyla pazarlanan uygulamalar, aslında kadim zamanlardan beri var olan büyü ve tılsım geleneğinin modern ambalajlı halidir. Mesaj attırma ritüeli denilen işlemde, genellikle kişinin adı, anne adı veya bazı tılsımlı olduğu iddia edilen sayılar (777, 369 vb.) bir kağıda yazılır, yakılır, külleri savrulur veya suya atılır. Amaç, karşı tarafın özgür iradesine müdahale ederek, onu huzursuz etmek ve size ulaşmasını sağlamaktır. İslam'a göre, olayların arkasındaki tek güç ve kudret sahibi Allah'tır. Sayıların, yakılan kağıtların veya tütsülerin kendi başına bir gücü yoktur. Eğer bir kişi, bu nesnelerin veya ritüellerin "bizzat" etki ettiğine inanıyorsa, Allah'tan başka güç kaynakları kabul etmiş olur ki bu, "şirk" (Allah'a ortak koşma) tehlikesi taşır. Yok eğer "Ben Allah'tan istiyorum ama bu ritüeli aracı yapıyorum" diyorsa, bu da dinde yeri olmayan bir "bidat" (sonradan uydurma) ve hurafedir. BÜYÜ VE SİHİR KAPSAMINA GİRER Mİ? İslam alimleri, büyü ve sihri; doğal yolların dışında, gizli güçler veya cinler aracılığıyla olaylara ve insanlara etki etme çabası olarak tanımlar. Mesaj attırma ritüellerinin pek çoğu, ne yazık ki büyü kitaplarından devşirilmiş yöntemlerdir. Karşı tarafın iradesini bağlamak, onu size mecbur bırakmak veya içinde bir sıkıntı yaratarak mesaj atmasını sağlamak, "muhabbet celbi" denilen büyü türüne girer.