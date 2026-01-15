Mesaj attırma ritüeli günah mı? Diyanet'e göre mesaj attırma ritüeli caiz mi?
Dijital çağın getirdiği iletişim kolaylıkları, insan ilişkilerini hızlandırsa da duygusal bekleyişlerin sancısını azaltmaya yetmiyor. Özellikle gönül ilişkilerinde yaşanan ayrılıklar, belirsizlikler veya platonik aşklar, bireyleri çaresiz bir bekleyişe sürükleyebiliyor. Akıllı telefonun başında saatlerce beklenen o bildirim sesi, gelmeyen mesajlar ve görüldü atıp cevap vermeyen sevgililer, modern zamanın en büyük aşk acısı sebeplerinden biri haline gelmiş durumda.
İşte tam bu noktada, sosyal medyanın ve video platformlarının popülerleşmesiyle birlikte "manifestleme", "enerji yollama" veya daha yaygın adıyla "mesaj attırma ritüeli" kavramları gençlerin gündemine oturdu. Belirli sayıları kağıda yazmak, suyu okuyup üflemek, yastık altına isim koymak veya evrenin enerjisini kullanarak karşı tarafı iletişime zorlamak gibi yöntemler, masum birer deneme gibi sunulsa da, işin rengi dini açıdan oldukça farklıdır. Umudunu bu tür uygulamalara bağlayanların en sık arattığı "Mesaj attırma ritüeli günah mı, Diyanet'e göre enerjiyle mesaj attırmak büyü sayılır mı?" soruları, imanın ve tevekkülün sınırlarını zorlayan bir alanı işaret eder. İşte modern hurafelerin dinle imtihanı...
İslam inancında dua, kulun acziyetini kabul edip isteklerini Alemlerin Rabbi olan Allah'a arz etmesidir. Duada "isteyen" kul, "veren" ise Allah'tır; sonuç Allah'ın takdirine bırakılır. Ancak ritüel adı altında yapılan uygulamalarda, genellikle "evrene emir verme", "enerjiyle karşı tarafın iradesini etkileme" veya "bazı sayıların/nesnelerin gücünden medet umma" mantığı hakimdir. Bu yaklaşım, İslam'ın tevhid (birleme) inancıyla ve kader anlayışıyla ciddi şekilde çatışır. Bir kağıdı yakarak veya suya fısıldayarak birinin size mesaj atmasını sağlamaya çalışmak, dua mıdır yoksa büyüye (sihre) giden bir yol mudur? Bu yazımızda, ritüellerin İslam fıkhındaki yerini, büyü ile olan benzerliklerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın batıl inançlar konusundaki uyarılarını ve bir Müslümanın sevdiği kişi için nasıl dua etmesi gerektiğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.
RİTÜEL NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?
Son yıllarda "çekim yasası", "manifesting" veya "ritüel" adıyla pazarlanan uygulamalar, aslında kadim zamanlardan beri var olan büyü ve tılsım geleneğinin modern ambalajlı halidir. Mesaj attırma ritüeli denilen işlemde, genellikle kişinin adı, anne adı veya bazı tılsımlı olduğu iddia edilen sayılar (777, 369 vb.) bir kağıda yazılır, yakılır, külleri savrulur veya suya atılır. Amaç, karşı tarafın özgür iradesine müdahale ederek, onu huzursuz etmek ve size ulaşmasını sağlamaktır.
İslam'a göre, olayların arkasındaki tek güç ve kudret sahibi Allah'tır. Sayıların, yakılan kağıtların veya tütsülerin kendi başına bir gücü yoktur. Eğer bir kişi, bu nesnelerin veya ritüellerin "bizzat" etki ettiğine inanıyorsa, Allah'tan başka güç kaynakları kabul etmiş olur ki bu, "şirk" (Allah'a ortak koşma) tehlikesi taşır. Yok eğer "Ben Allah'tan istiyorum ama bu ritüeli aracı yapıyorum" diyorsa, bu da dinde yeri olmayan bir "bidat" (sonradan uydurma) ve hurafedir.
BÜYÜ VE SİHİR KAPSAMINA GİRER Mİ?
İslam alimleri, büyü ve sihri; doğal yolların dışında, gizli güçler veya cinler aracılığıyla olaylara ve insanlara etki etme çabası olarak tanımlar. Mesaj attırma ritüellerinin pek çoğu, ne yazık ki büyü kitaplarından devşirilmiş yöntemlerdir. Karşı tarafın iradesini bağlamak, onu size mecbur bırakmak veya içinde bir sıkıntı yaratarak mesaj atmasını sağlamak, "muhabbet celbi" denilen büyü türüne girer.
İslam'da büyü yapmak da, yaptırmak da, buna inanmak da en büyük günahlardan (kebair) sayılmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), helak edici yedi büyük günahtan birinin sihir olduğunu belirtmiştir. "Ben sadece niyet ettim, büyü yapmadım" demek durumu kurtarmaz; çünkü uygulanan yöntem (kağıt yakmak, tuhaf sözler söylemek vb.) büyücülük ritüelleriyle birebir örtüşür. Bu tür işlerle uğraşmak, kişinin maneviyatını bozar, evindeki bereketi kaçırır ve psikolojik takıntılara yol açar.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, fal, büyü, sihir ve batıl inançlar konusunda çok net uyarılarda bulunur. Diyanet'e göre; geleceği bildiğini iddia etmek veya gaybı taşlamak nasıl haramsa, olayların akışını değiştirmek için İslam dışı yöntemlere başvurmak da haramdır.
Diyanet, Müslümanın sığınağının sadece Allah olduğunu vurgular. İstekler, meşru dualarla ve Esma-ül Hüsna ile Allah'tan istenmelidir. "Evrene enerji yollamak", "sayı sekansları" veya "ritüel" gibi kavramlar, İslam'ın dua adabına aykırıdır. Bir Müslüman, "Rabbim, eğer hakkımda hayırlıysa falan kişinin kalbini bana ısındır" diye dua eder. Ancak "Şu kağıdı yakayım da bana mesaj atmak zorunda kalsın" demez. Bu, Allah'ın takdirine değil, batıl bir yönteme güvenmektir.