        Haberler Gündem Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınavlarında "e-Sınav" dönemi başladı

        Mesleki Yeterlilik Sınavlarında "e-Sınav" dönemi başladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Mesleki Yeterlilik Sınavları elektronik ortama taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınav hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan "e-Sınav" uygulamaları, 81 ilde, 597 merkezde bulunan toplam 705 "e-Sınav" salonunda sürdürülüyor.

        "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı", "Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı", "Amatör Telsizcilik Sınavı" ile "Denklik Seviye Tespit Sınavı" elektronik ortamda uygulanıyor.

        Bu kapsam, kara yolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için kara yollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın elektronik ortama taşınmasıyla genişletildi.

        Bu doğrultuda daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavları, 1 Mayıs'tan itibaren "e-Sınav" merkezlerinde elektronik ortamda uygulanmaya başlandı.

        Yeni uygulamayla birlikte adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Ayrıca artan sınav ve aday sayılarına bağlı olarak "e-Sınav" altyapısının geliştirilmesi, uygulama standartlarının yükseltilmesi ve dijital sınav hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
