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Messi, ABD yolcusu! İşte yeni durağı

Kariyerine Fransa'da PSG forması diyerek devam Lionel Messi'nin sezon sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı öne sürüldü

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  • Messi, ABD yolcusu! İşte yeni durağı

    Lionel Messi'nin sezon sonunda David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı öne sürüldü.
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde medya, Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan babası Jorge Messi ile Inter Miami yöneticileri büyük oranda anlaşma sağladığını manşetlerine taşıdı.
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    Arjantinli yıldızın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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