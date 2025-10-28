Messi: Henüz kararımı vermedim

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

NBC'ye konuşan Messi, "Bir Dünya Kupası’nda yer almak olağanüstü bir şey ve bunu gerçekten çok isterim. Ancak henüz net bir karar vermedim. Önümüzdeki aylarda vücudumun nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum.Orada olup milli takımıma katkı sağlamak isterim. Ama bunu her gün yeniden değerlendireceğim. Önümüzdeki yıl Inter Miami ile sezon hazırlıklarına başladığımda nasıl hissettiğime bakacağım." ifadelerini kullandı.

Yaşlandığını söyleyen Arjantinli süper yıldız, "Yaşlandıkça gençken sahip olduğun bazı özellikleri kaybediyorsun. Hız, refleks, oyunu daha hızlı görme, karar alma. Bazen aklın bacaklarından daha hızlı çalışıyor. Ben her zaman bu eksikleri telafi etmeye ve en iyi seviyemi korumaya çalıştım." dedi.