"Ali Koç kendini ve kulübünü küçük düşürüyor"

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, uzun bir aranın ardından yeniden en iyi oyuncu kategorisinde ödülle buluştu.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü son olarak 2015 yılında kazanan Arjantinli yıldız, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nde Juventus'ta forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.

Son dönemlerde bu kategoride ezeli rakibi Ronaldo ve Real Madrid'de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in gerisinde kalan Messi, 4 yıl sonra yeniden rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Ronaldo gibi kariyeri boyunca 5 kez Altın Top ödülüne layık görülen 32 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından bu yana verilmeye başlanan FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'ne ise ilk kez sahip oldu.

SEZONU 51 GOLLE TAMAMLADI

Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asistlik performans sergileyen Lionel Messi, Barcelona formasıyla önemli başarılara imza attı.

Katalan temsilcisinde geride kalan sezon lig şampiyonluğu yaşayan Arjantinli oyuncu, attığı 36 golle krallık yarışını toplamda 6'ncı, üst üste ise 3'üncü kez zirvede tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 12 GOL

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Liverpool'a yarı finalde elenen Barcelona'da Messi, en yakın rakibi Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski'nin 4 gol önünde turnuvayı 12 golle tamamlayarak, krallık yarışını açık ara kazandı.

Avrupa liglerinde en fazla ağları sarsan futbolcuya verilen Altın Ayakkabı'da da zirveye yükselen Lionel Messi, bu ödülü 6 kez kazanmayı başaran tek oyuncu konumunda bulunuyor.

BARCELONA TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da A takıma yükselen Messi, bugüne kadar birçok önemli rekorun altına adını yazdırdı.

2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle, "bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu" konumundaki Arjantinli oyuncu, 452 karşılaşmada 419 kez fileleri havalandırarak, "İspanya ligi tarihinin en skoreri" unvanının da sahibi.

Kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupa kaldıran Lionel Messi, toplam 34 organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

10 yıl boyunca kulüp kariyerinde üst üste her sezon 40 ve üstü gol atma başarısı gösteren dünya tarihindeki tek oyuncu konumundaki Messi, toplam 603 kez fileleri havalandırdığı Barcelona'da kulüp tarihinin de en çok ağları sarsan oyuncusu konumunda bulunuyor.

MESSI'NİN MİLLİ TAKIM REKORLARI

Arjantin Milli Takımı'nın en büyük kozu Messi, milli forma ile birçok rekoru kırma başarısı gösterdi. Milli takımda bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç (18 yıl, 357 gün) oyuncu unvanını elinde bulunduran Messi, Arjantin'in en skorer futbolcuları sıralamasında da 68 golle zirvede yer alıyor.