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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

PSG ile sözleşmesi sene sonunda bitecek olan yıldız oyuncu Lionel Messi, henüz takımla anlaşma sağlayamadı. Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği merak edilen Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    2021 yazında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    Messi, PSG'deki sözleşmesinin sonuna gelirken transfer söylentileri de çoğalmaya başladı. 
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    INTER MIAMI DEVREDE

    MLS ekibi Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı kadrosuna katabilmek için elinden geleni yaptığı belirtiliyor.
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin %5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    PSG TRİBÜNLERİNDEN MESSI'YE TEPKİ!

    Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor. Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarının gelmemesinin ardından taraftarlar Messi'yi günah keçişi ilan etmişti.
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

    Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.
  • Messi'ye çılgın teklif: Kulübün yüzde 5 hissesi...

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