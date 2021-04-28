Messi'ye 'rakipsiz' teklif

Futbolda sezon sonu yaklaşırken Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçen yaz takımdan ayrılma noktasına gelen ve ardından bir sezon daha takımda kalacağını açıklayan Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Barcelona'nın yeni yönetimi Messi'yi takımda tutmak için çalışırken Paris Saint-Germain de Arjantinli yıldızın peşinde.

TNT Sports'un haberine göre; Paris Saint-Germain, Lionel Messi'ye 2+1 yıllık olmak üzere toplam 3 yıllık bir teklifte bulunacak. Haberde herhangi bir ücret belirtilmezken PSG'nin önereceği teklifin 'rakipsiz' olacağı vurgulandı.

Lionel Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun adı da Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Bu sezon Barcelona formasıyla 42 resmi maça çıkan Lionel Messi 33 gol atarken 11 de asist yaptı ve toplam 44 gole direkt katkı sağladı.