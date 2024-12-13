Messi'nin yeni piyasa değeri açıklandı
Transfermarkt, Amerika ligi Major League Soccer'da forma giyen 855 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi
Transfermarkt, Amerika ligi Major League Soccer’da forma giyen 855 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi. Bu değerlendirme sonucunda ligin en değerli futbolcuları Riqui Puig ve Lionel Messi oldu.
Messi’nin piyasa değerinde 5 milyon euro düşüş yaşanarak 20 milyon euro seviyesine geriledi.
Transfermarkt’ın Kuzey Amerika temsilcisi Dominic Becker, “Messi, 19 maçta 30 gole katkı yaparak ligin en iyi oyuncusu olmayı sürdürüyor. Ancak zamanın etkileri, futbol tarihinin en iyisini bile etkiliyor. Bu nedenle yaşa bağlı bir değer güncellemesi yapmak zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.
Messi’nin piyasa değeri 5 milyon euro düşerek 20 milyon euroya geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen Messi, dünya genelinde 34 yaş üstü oyuncular arasında hâlâ en değerli oyuncu olma unvanını sürdürüyor.
Messi, bu kategoride Barcelona’nın golcüsü Robert Lewandowski ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun önünde yer alıyor.