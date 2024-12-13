Messi'nin yeni piyasa değeri açıklandı

Transfermarkt’ın Kuzey Amerika temsilcisi Dominic Becker, “Messi, 19 maçta 30 gole katkı yaparak ligin en iyi oyuncusu olmayı sürdürüyor. Ancak zamanın etkileri, futbol tarihinin en iyisini bile etkiliyor. Bu nedenle yaşa bağlı bir değer güncellemesi yapmak zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.