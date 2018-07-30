Mesut Özil, Der Spiegel'in kapağında!

2018 Dünya Kupası öncesinde Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman kamuoyunun gündemine oturan ve Dünya Kupası'nın ardından ırkçılığa maruz kaldığını söyleyerek milli takımı bırakan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Der Spiegel'in bu haftaki kapağında yer aldı.

Haftalık haber dergisi, Mesut Özil'e yer verdiği kapağında 'Yabancılaşma' başlığını kullandı ve Özil'le ilgili yaşanan olaylara 11 sayfa ayırdı.

Almanya'da aşırı sağın yükselişine dikkat çeken Der Spiegel, bu durumun uyum söylemini değiştirdiğine ve toplumsal bütünlük konusunda yeni bir tartışma başlattığına dikkat çekti.

Derginin 'yabancılaşma' konulu sayısında, Almanya'da tanınmış Türkiye kökenli politikacı, yazar, sanatçı ve iş insanlarının ayrımcılık konusundaki görüşlerine yer verildi.

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