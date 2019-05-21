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Metal dedektörüyle bulundu! Değeri 420 bin TL

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Avustralya'da bir adam metal detektörüyle 1,4 kilogramlık altın keseği buldu. Altın keseğinin değerinin 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde olduğu düşünülüyor

Metal dedektörü

Avustralya'da bir adam metal dedektörü kullanarak 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde altın keseği buldu.

İsmi açıklanmayan adam altın keseğini Batı Avustralya'nın Kalgoorlie şehrinde bir dükkana götürdü. 

1,4 kilogramlık altının fotoğrafları Matt Cook adlı dükkan sahibi tarafından paylaşıldı.

Kalgoorlie bölgesinden çıkarılan altın, son yıllarda bulunan en büyük altın keseği oldu.

Dükkan sahibi Matt Cook, altını bulan kişinin bu konuda tecrübeli olduğunu söyledi.

"Dükkanıma girdikten sonra elindeki külçeyi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle gösterdi" diyen Cook altının yoğunluğu ve ağırlığının inanılmaz olduğunu belirtti.

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya Madencilik Okulu Direktörü Prof. Sam Spearing, bu büyüklükteki altının her zaman bulunmadığını ifade etti. 

Speraring, "Çevredeki madenlerin yanı sıra çok sayıda insan buraya hafta sonları hobi olarak altın avlamaya geliyor. Bazı insanlar ise bunu tam zamanlı olarak yapıyor. Çoğu altın 15 gramdan daha düşük ağırlıkta oluyor ama arada böyle büyükleri de çıkıyor" dedi.

Eylül 2018'de, bir adam bir metal detektörü kullanarak 80 bin dolar değerinde altın bulmuştu. 

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