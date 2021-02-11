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Mete Gündoğan kimdir? Mete Gündoğan kaç yaşında?

Mete Gündoğan son zamanlarda medyada yer alan isimlerden biridir. Mete Gündoğan, Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapmıştır. Peki Mete Gündoğan kimdir? Mete Gündoğan kaç yaşında? İşte Mete Gündoğan'ın biyografisi...

Mete Gündoğan kimdir? Mete Gündoğan kaç yaşında?

Mete Gündoğan, medyada sık sık yer alan isimlerden biri oldu. Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mete Gündoğan İngilizce ve Fransızca'nın yanısıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça biliyor. Mete Gündoğan kimdir? Mete Gündoğan kaç yaşında?

METE GÜNDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı.

Tez aşamasında British Council'den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti.

Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı. Doktorasını (1995) yine İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı. Doçentliğini 2000 yılında aldı.

Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı),Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nde çalıştı..Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr.Gündoğan,Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği veTBMM'nde müşavir görevlerinde bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı.

Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı. Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) "Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi" projesinde mühendis olarak çalıştı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve Türkiye'de özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirdi.

Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın akademik ilgi alanları: Sistem Analizi ve Tasarımı, Üretim Yönetimi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrolü, Teknoloji Yönetimi, Kalite Teminatı, Toplam Kalite Yönetimi, Bakım/ Onarım Planlaması ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi (Mikro ve Makro)'dir.

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