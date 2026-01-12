KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ANKARA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.

İZMİR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu.