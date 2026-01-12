Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji açıkladı! 13 Ocak Salı hava nasıl? 13 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı? İl il hava durumu tahmini

        Meteoroloji açıkladı! 13 Ocak Salı hava nasıl? İl il hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuyla birlikte 13 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu netlik kazandı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 23:56 Güncelleme: 12.01.2026 - 23:56
        1

        Haftanın ikinci gününde hava koşullarının nasıl olacağı Meteoroloji’nin son değerlendirmeleriyle birlikte gündeme geldi. 13 Ocak Salı günü için yapılan tahminlere göre, rüzgarın; yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL -1°C, 3°C

        Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ANKARA -2°C, 0°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.

        İZMİR 1°C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

