Türkiye güneşli bir pazar geçirecek 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı