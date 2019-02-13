Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.