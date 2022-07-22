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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur görülürken, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de orta kuvvette poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıkları Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için rüzgar uyarısı
Doğu Karadeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de rüzgar, Akdeniz'de sıcak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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