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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı
Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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