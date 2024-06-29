Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir genelinde beklenen kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde 29 Haziran, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğini de bildirdi. Ayrıca, yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. (DHA)

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ANKARA'DA AĞAÇ, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde söğüt ağacı, rüzgarda yıkılarak park halindeki araçların üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre olay, Şehit Cemalettin Koçak Sokağı 1048. Cadde'de meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yıkılan söğüt ağacı, park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.