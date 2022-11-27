Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği kaydedildi.