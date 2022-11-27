Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.
Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği kaydedildi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BURSA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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