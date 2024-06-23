Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30° Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM