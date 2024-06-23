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        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:27
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        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu olacağı belirtildi.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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