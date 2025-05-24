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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 24 Mayıs bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 24 Mayıs hava nasıl olacak?

        Mayıs ayında son günlere girilirken, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen sıcak havanın, yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı havaya bırakması tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 24 Mayıs 2025 Cumartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 00:49 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:49
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        Hafta sonunun gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü pik yapması beklenen sıcaklığın bölgede 42 dereceye kadar çıkabileceği ifade edildi. Pazartesi günü ise sıcaklıkların aniden düşürek, mevsim normallerine ineceği ön görülüyor. Peki, "24 Mayıs bugün hava nasıl olacak?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bugün Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

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        İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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        İSTANBUL 16°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 20°C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 14°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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