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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 4 bölgede birden

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatinde Karadeniz dışında diğer bölgelerde sona ereceği tahmin ediliyor.

DİKKAT! Son dakika HAVA DURUMU 2 Haziran: 4 bölge için yağmur uyarısı - Meteoroloji
4 bölgede kuvvetli sağanak yağış
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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