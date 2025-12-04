Habertürk
        Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Aralık Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji'den yağış uyarısı! 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Perşembe günü hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, "bugün hava nasıl olacak?" 4 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Giriş: 04.12.2025 - 00:56 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:56
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Perşembe günü yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. İşte 4 Aralık Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        İSTANBUL 8°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 11°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 1°C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

