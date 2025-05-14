Meteoroloji duyurdu! 15 Mayıs Perşembe hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan duyurular ile, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre; hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 15 Mayıs Perşembe bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyuruları ile hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, Rüzgarın yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Peki, 15 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
15 MAYIS SALI HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.