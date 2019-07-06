Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bingöl ve Van çevreleri, Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize’nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da yarın pazar günü hava nasıl olacak? İşte 7 - 11 Temmuz Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU