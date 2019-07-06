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Meteoroloji son dakika! İstanbul'da yarın (pazar) hava nasıl olacak? 7 - 11 Temmuz İstanbul hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul 5 günlük hava durumu tahminini resmi sitesinde duyurdu. Vatandaşlar, 7 Temmuz Pazar günü (yarın) İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu hafta İstanbul'da hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken, sıcak hava bir süre daha devam edecek. İşte 7 - 11 Temmuz Meteoroloji İstanbul hava durumu...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bingöl ve Van çevreleri, Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize’nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da yarın pazar günü hava nasıl olacak? İşte 7 - 11 Temmuz Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
07 Temmuz Pazar22314289201536,219,929,2
08 Temmuz Pazartesi22324275914,73519,829,3
09 Temmuz Salı243261801614,33819,728,5
10 Temmuz Çarşamba242955832014,634,819,628,8
11 Temmuz Perşembe222959932616,43619,929

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