Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.: Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden,kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat),Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANKARA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutluIZMIR °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurluÇORUM °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutluKARS °C, -1°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluDIYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli