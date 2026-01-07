Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra batıda, cuma günü akşam saatlerinden sonra doğuda etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın Sinop-Bafra kıyılarında sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, Giresun kıyılarında öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Sinop-Bafra kıyılarında aynı gün öğle saatlerinden sonra, Giresun kıyılarında aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.