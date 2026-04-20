METEOROLOJİ’DEN 12 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Mardin, Tunceli, Batman ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yağışlı hava dalgasının yarın itibarıyla etkisini artırarak daha geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. 21 Nisan Çarşamba günü başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Hafta ortasında ise yağışların ülke genelinde etkisini artırması bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in büyük bölümünde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olacağı öngörülüyor.