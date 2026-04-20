        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta yağışlı hava etkisini artırarak yurt genelinde yayılacak. 21 Nisan Çarşamba günü Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, İstanbul'un yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da ve yurt genelinde yağmur ne zaman başlayacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava dalgasının bu hafta ülke genelinde daha geniş alanlara yayılması bekleniyor. 21 Nisan Çarşamba günü başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, İstanbul genelinin yağışlı sistemin etkisi altına gireceği ifade edildi. Peki, İstanbul’a ne zaman yağmur yağacak, hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar…

        METEOROLOJİ’DEN 12 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Mardin, Tunceli, Batman ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

        Öte yandan yağışlı hava dalgasının yarın itibarıyla etkisini artırarak daha geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. 21 Nisan Çarşamba günü başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışlar görülecek.

        Hafta ortasında ise yağışların ülke genelinde etkisini artırması bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in büyük bölümünde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

        BU HAFTA İSTANBUL’A YAĞIŞ GELİYOR!

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; İstanbul genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi.

        Yağışların Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yağışlı sistemin Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların; Çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, Cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        AKOM: SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

        Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da konuya ilişkin uyarıda bulundu. AKOM, hava sıcaklıklarının yaklaşık 7 derece birden düşeceğini belirtirken, salı günü etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

        Açıklamada; "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle halihazırda 18-20°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Salı (Yarın) akşam saatlerinden itibaren 5-7°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetinde ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
