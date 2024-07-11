Metin Arolat: Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, gençlik yıllarına dair fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Geçmişe giden Arolat, duygularını dile getirdi
Metin Arolat, ailesiyle birlikte yer aldığı nostaljik bir fotoğrafını yayımladı.
Duygularını kaleme alan Metin Arolat fotoğrafına şu notu düştü: Bugün anneciğim, babamın ve ağabeyimin yanına göçeli tam dört yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilirmiydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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