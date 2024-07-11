Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Metin Arolat: Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu... - Magazin haberleri

        Metin Arolat: Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu

        Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, gençlik yıllarına dair fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Geçmişe giden Arolat, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Metin Arolat, ailesiyle birlikte yer aldığı nostaljik bir fotoğrafını yayımladı.

        2

        Duygularını kaleme alan Metin Arolat fotoğrafına şu notu düştü: Bugün anneciğim, babamın ve ağabeyimin yanına göçeli tam dört yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilirmiydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.

        3

        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        4

        Soner Sarıkabadayı

        5

        Soner Sarıkabadayı

        6

        Mert Fırat

        7

        Mert Fırat

        8

        Alişan

        9

        Alişan

        10

        Murat Dalkılıç

        11

        Murat Dalkılıç

        12

        Merve Dizdar

        13

        Merve Dizdar

        14

        Nilüfer

        15

        Nilüfer

        16

        Vedat Milor

        17

        Vedat Milor

        18

        Azra Akın

        19

        Azra Akın

        #metin arolat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?