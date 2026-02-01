Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Metin Diyadin: Orta sahada rakibe üstünlük sağladık

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gaziantep FK müsabakasının ardından, "Maçın gidişatına göre yaptığımız hamlede de Trabzon maçında olduğu gibi orta sahada rakibe üstünlük sağladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:34 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Orta sahada rakibe üstünlük sağladık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

        "RAKİBE ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Öncelikle bir an önce bir tık daha rahatlamak için bizim için çok önemli bir maçtı. Gerçekten Gaziantep FK iyi bir takım. Hafta içi bütün ayrıntılarıyla hazırlandık ve burada Gaziantep FK'nın üçlü savunma oynaması avantaj gibi gözükse de dezavantajları vardı. Biz oyunun başlangıcında önde baskıyla beraber çok doğru bir hamle yaptık. İlk 15-20 dakika ama daha sonrasında kendi sahamızda kabul etmek zorunda kaldık. Sürekli sürdürülebilir bir durum olmadı. Beraberliğe de geldikten sonra oyuncu değişikliği yaptık. Tongya'nın sakatlığı vardı. Risk almamak açısından beklettik. Maçın gidişatını göre yaptığımız hamlede de Trabzon maçında olduğu gibi orta sahada rakibe üstünlük sağladık. Böylece ikinci golü bulduk. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele verdiler. Bunun için özellikle çok iyi bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "GENÇLERBİRLİĞİ KADRO PLANLAMASINDA BU OYUNCULARA YER VERMELİDİR"

        Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz gibi yurt dışında yetişmiş futbolcuların yatırım amacıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüpler tarafından alındığını belirten Diyadin, "Gençlerbirliği gibi takımlarda fırsat bulan böyle genç oyuncular, Gençlerbirliği geniş kadrosunda yer alıp fırsat bulmalıdır. Benim futbolculuk dönemimde de böyleydi. Gençlerbirliği bu oyunculara kadro planlamasında yer vermelidir" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Diyadin, 1-2 bölgeye transfer yapmak istediğini ancak ekonomik açıdan çok mümkün olmadığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme