Metin Diyadin: Orta sahada rakibe üstünlük sağladık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

"RAKİBE ORTA SAHADA ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Öncelikle bir an önce bir tık daha rahatlamak için bizim için çok önemli bir maçtı. Gerçekten Gaziantep FK iyi bir takım. Hafta içi bütün ayrıntılarıyla hazırlandık ve burada Gaziantep FK'nın üçlü savunma oynaması avantaj gibi gözükse de dezavantajları vardı. Biz oyunun başlangıcında önde baskıyla beraber çok doğru bir hamle yaptık. İlk 15-20 dakika ama daha sonrasında kendi sahamızda kabul etmek zorunda kaldık. Sürekli sürdürülebilir bir durum olmadı. Beraberliğe de geldikten sonra oyuncu değişikliği yaptık. Tongya'nın sakatlığı vardı. Risk almamak açısından beklettik. Maçın gidişatını göre yaptığımız hamlede de Trabzon maçında olduğu gibi orta sahada rakibe üstünlük sağladık. Böylece ikinci golü bulduk. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele verdiler. Bunun için özellikle çok iyi bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ KADRO PLANLAMASINDA BU OYUNCULARA YER VERMELİDİR"

Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz gibi yurt dışında yetişmiş futbolcuların yatırım amacıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüpler tarafından alındığını belirten Diyadin, "Gençlerbirliği gibi takımlarda fırsat bulan böyle genç oyuncular, Gençlerbirliği geniş kadrosunda yer alıp fırsat bulmalıdır. Benim futbolculuk dönemimde de böyleydi. Gençlerbirliği bu oyunculara kadro planlamasında yer vermelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Diyadin, 1-2 bölgeye transfer yapmak istediğini ancak ekonomik açıdan çok mümkün olmadığını kaydetti.