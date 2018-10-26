Yazar Metin Hara yaptığı açıklamada şunları söyledi: Zaten Amerika’daki en başarılı ajanslardan birinin bünyesine seçildim. Büyük projeler için çok uzun süredir çalışıyorum. Mesleğim ve benim hakkımda bu kadar garip yorumlar yapabilmelerine anlam veremiyorum. Bu zorbalığa açık biçimde isyan ediyorum.

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