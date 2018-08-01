4 | 16

Lima, bu kez de Uluslarası Şampiyonlar Kupası maçında ortaya çıktı. Manchester United ile Real Madrid’in karşı karşıya geldiği maçı yerinde izleyen eski model, yanına sevgilisi Metin Hara’yı da alınca burada çekilmiş bir selfienin paylaşılması kaçınılmaz oldu.