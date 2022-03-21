Yıllar sonra döndü

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1995'te kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzikseverlerle buluşan Metin Metiner, uzun süre sonra yeniden stüdyoya girdi.

Bir süredir büyük bir titizlikle stüdyo çalışmalarını sürdüren Metin Metiner, önümüzdeki günlerde iki şarkıdan oluşacak bir single çıkaracağını belirterek heyecanlı olduğunu söyledi. Sanatçı ‘’Sahneye çıkma gibi bir isteğim yok. Ama şarkılarım dilden dile dolaşacak’’ dedi.

İddialı şarkılar seçtiğini belirten Metin Metiner stüdyoda kendini huzur içinde hissettiğini söyleyerek ‘’Müzik benim vazgeçilmezim. Çıkarsız bir aşk bizimkisi’’ dedi. Metiner’in deneyimli isimlerle çalıştığı, iki şarkılık single’ı mayıs ayında tüm müzik platformlarındaki yerini alacak.