Metin Oktay, vefatının 31. yılında anılıyor

"Taçsız Kral", 11 Nisan 1954'te Belçika'ya karşı ilk kez milli formayı giyerken, 4-0 kazanılan maçın 2 golünü attı. Genç Metin Oktay, aynı yıl İzmirspor'a transfer oldu ve bu forma altında 17 gol atarak 18 yaşında gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. İzmirspor, söz konusu sezonu Mahalli Lig şampiyonu bitirdi.

İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Metin Oktay, 15 yaşında Damlacıkspor Kulübünde futbola başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya sevgisinden dolayı 8 numaralı formayı terleten Oktay, 1 yıl sonra Adnan Suvari'nin futbolcu-antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucat'a transfer oldu. Yeni forması altında 14 gol atan Metin Oktay, Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki gruba ayrılarak düzenlendi. Kırmızı Grubu Galatasaray, Beyaz Grubu ise Fenerbahçe lider olarak tamamladı. İki lider takım arasındaki final maçları ise ilk sezonun şampiyonunu belirlemek için Dolmabahçe'de oynandı.

Galatasaray için yeni yetenekler arayan Gündüz Kılıç, İzmir'de Metin Oktay'ı keşfetti. İstanbul'a döndükten sonra sarı-kırmızılı idarecilere "Kulübü satın, Metin'i alın." diyerek Metin Oktay'ı ne kadar önemsediğini gösterdi.

EŞİNE RAĞMEN GALATASARAY'I SEÇTİ

Metin Oktay, 29 Ocak 1959'da İzmir'de İzmirspor Kulübü Başkanının kızı Oya Sarı ile evlendi.

Hayatını Oya Sarı ile birleştirmesinin ardından Metin Oktay, İzmirspor'dan oldukça yüksek bir ücretle transfer teklifi aldı. Eşinin İzmir'e dönmesini isteyen Oya Sarı, transfer teklifini reddeden Metin Oktay'a "Ben mi Galatasaray mı?" diye sordu. Ancak Metin Oktay, eşine "Galatasaray, o daha vefalı." yanıtını verdi.

İzmirspor'un o gün için büyük bir tutar olan 30 bin liralık transfer teklifini reddeden "Taçsız Kral", çok sevdiği kulübünde kaldı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIK ÇEKİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Eşi Oya Sarı'nın terk etme kozuna rağmen Galatasaray'dan ayrılmayan Metin Oktay, Fenerbahçe'nin transfer teklifine de olumlu yanıt vermedi.

Dönemin Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Müslim Bağcılar, bir araya geldiği Metin Oktay'a açık çek uzatıp istediği rakamı yazması istedi. Oktay, teklifi "Bizi sevenleri üzmeyelim baba." yanıtıyla geri çevirdi.

1961'DE İTALYA'YA TRANSFER OLDU

Metin Oktay, 18 Aralık 1960'da İnönü Stadı'nda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-0 yendiği maçta 4 gol birden attı.

Türkiye'deki iyi performansı nedeniyle Oktay'ın ünü yurt dışına yayıldı. Temmuz 1961'de İtalya'nın Palermo Kulübüne transfer olan Oktay, bu ülkeye alışmakta zorlandı. İtalya Ligi'nde çıktığı 12 maçta 3 gol atan Metin Oktay, Haziran 1962'de yeniden Galatasaray'a döndü.