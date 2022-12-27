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Metin Şen ölümden döndü

İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu. Şen yaşadığı zor günlerin ardından "Hayatımda yepyeni bembeyaz bir sayfa açtım" dedi

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  • Metin Şen ölümden döndü - Magazin haberleri

    Metin Şen, 22 Aralık'da beynine pıhtı attığını ve iki gün boyunca yoğun bakımda kaldığını açıkladı. Taburcu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Şen,  tedavi gördüğü hastaneye ve ailesine yanında oldukları için teşekkür etti.
  • Metin Şen ölümden döndü - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"

    Metin Şen şu açıklamayı yaptı: 22 Aralık 2022 benim ikinci doğum günüm artık. Allah'ın şanslı kuluyum ki çok çabuk müdahale edilebildi. İki gün yoğun bakımda geçirdikten sonra taburcu oldum. Bu öylesine bir uyanış ki hayatımda yepyeni bembeyaz bir sayfa açmama vesile oldu. Teşekkürün en büyüğü çekirdek ailemden başta dört gün yanıbaşımdan ayrılmayan eşim Aslı, Berke ve Batu'ya ilk ailem babam ve kardeşlerime... 'Her şeyin başlangıcı sağlık!' boşuna söylenen bir söylem olmadığını anladığım bir dönem oldu. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
  • Metin Şen ölümden döndü - Magazin haberleri

    Eşi Aslı Şen de, "Eşimin rahatsızlığı sebebiyle zor günlerin ardından normal hayatımıza çok şükür döndük. Dualarınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

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