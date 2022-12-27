Metin Şen ölümden döndü

"HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"

Metin Şen şu açıklamayı yaptı: 22 Aralık 2022 benim ikinci doğum günüm artık. Allah'ın şanslı kuluyum ki çok çabuk müdahale edilebildi. İki gün yoğun bakımda geçirdikten sonra taburcu oldum. Bu öylesine bir uyanış ki hayatımda yepyeni bembeyaz bir sayfa açmama vesile oldu. Teşekkürün en büyüğü çekirdek ailemden başta dört gün yanıbaşımdan ayrılmayan eşim Aslı, Berke ve Batu'ya ilk ailem babam ve kardeşlerime... 'Her şeyin başlangıcı sağlık!' boşuna söylenen bir söylem olmadığını anladığım bir dönem oldu. Herkese sağlıklı günler diliyorum.