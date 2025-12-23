Metin Şentürk: Battaniyeyi üstüme çeker ağlardım

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu başkanlığında toplanan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’na katılan sanatçı Metin Şentürk, engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve hayat hikâyesini anlattı.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyona, sanatçı ve Dünya Engelliler Birliği Kurucu Başkanı Metin Şentürk katıldı. Komisyonun açılışında konuşan Kasapoğlu; "Tüm Komisyon üyelerimizin ortak inancı, engelli bireylerimizin toplumun tam merkezinde yer almasıdır. Sanatta, sporda, siyasette, akademide, medyada, üretimde ve istihdamda her alanda merkezde yer almalarıyla birlikte, toplumun algısı ve bakışı çok güçlü şekilde değişiyor. Kullanılan dilden ön yargıların kırılmasına kadar pek çok değişimi gözlemliyoruz. Metin Bey’in hem sanat alanındaki yolculuğu hem de sivil toplum mücadelesi bu açıdan çok kıymetli ve son derece öğreticidir" diye konuştu.

"9 KİŞİLİK AİLENİN 6 KİŞİSİ KÖR OLDU"

Konuşmasına hayat hikâyesini anlatarak başlayan Metin Şentürk; "Yedi çocuklu bir ailede doğdum. Hayat, anneme acımasız şakalar yapmaya ilginç bir şekilde devam etti. Baba tarafından genetik körlük vardı. İki kız kardeşim, iki erkek kardeşim, babam ve ben; hepimiz sağlam doğmamıza rağmen, 9 kişilik bir ailede 6 kişi zaman içinde yaşanan küçük problemler nedeniyle körlükle karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar hayatımı kolaylaştıran yegâne unsurun bakış açısı olduğuna inanıyorum. Bakış açınızı değiştirdiğinizde acınızı da değiştirebiliyorsunuz" dedi.