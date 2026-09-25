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        Haberler Bilgi Metin Şentürk sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı Metin Şentürk kimdir, hastalığı ne?

        Metin Şentürk sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı Metin Şentürk kimdir, hastalığı ne?

        Metin Şentürk, birkaç gündür yaşadığı aşırı ağrı ve sancıların ardından ameliyat olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından duyururken sağlık durumuyla ilgili de sevenlerine mesaj verdi. Peki, Metin Şentürk sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? İşte, Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün son sağlık durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçirdiği ameliyatı duyurdu. Bir süredir devam eden ağrı ve sancıları nedeniyle doktorlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Şentürk, ameliyatla safra kesesinin alındığını açıkladı. İşte, Metin Şentürk hastalığı ve sağlık durumu hakkında merak edilenler...

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        METİN ŞENTÜRK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Metin Şentürk, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şarkıcı, yaptığı paylaşımda birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle doktorlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu ve bunun sonucunda ameliyat kararı verildiğini belirtti.

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        Şentürk, safra kesesinin alındığını açıklarken kısa süre içinde her şeyin yoluna girmesinin ardından video paylaşarak takipçileriyle yeniden iletişim kuracağını ifade etti. Ünlü şarkıcı, sevenlerinin endişe etmemesini istedi.

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        METİN ŞENTÜRK'ÜN HASTALIĞI NE?

        Metin Şentürk'ün yaptığı açıklamaya göre şarkıcı, birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarının ardından ameliyat oldu. Operasyon sırasında safra kesesinin alındığını duyuran Şentürk, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şarkıcı, kısa süre içinde toparlanarak yeniden takipçilerinin karşısına çıkacağını ifade etti.

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        METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

        Metin Şentürk, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk şarkıcı ve oyuncudur. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da tanınan Şentürk, "Unutma Beni" ve "Eğlence Pazarı" gibi programlarla ekranlarda yer aldı. Metin Şentürk, 2006-2014 yılları arasında Fulya Kalkavan ile evli kaldı.

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        #metin şentürk
        #sağlık durumu
        #hastalığı
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