Metin Şentürk sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı Metin Şentürk kimdir, hastalığı ne?

METİN ŞENTÜRK'ÜN HASTALIĞI NE?

Metin Şentürk'ün yaptığı açıklamaya göre şarkıcı, birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarının ardından ameliyat oldu. Operasyon sırasında safra kesesinin alındığını duyuran Şentürk, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şarkıcı, kısa süre içinde toparlanarak yeniden takipçilerinin karşısına çıkacağını ifade etti.