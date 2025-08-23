Habertürk
        Metin Şentürk'ün acı günü - Magazin haberleri

        Metin Şentürk'ün acı günü

        Metin Şentürk'ün, kansere yenik düşen kardeşi Bayram Şentürk, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Giriş: 23.08.2025 - 18:21 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:21
        Metin Şentürk'ün acı günü
        Şarkıcı Metin Şentürk'ün yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk, dün hayatını kaybetti.

        Bayram Şentürk 'ün cenazesi, bugün Fatih Camii'nde kılındı. Metin Şentürk, taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenazeye Şentürk'ün ailesi, yakınları ve sanat camiasından isimler katıldı.

        Bayram Şentürk'ün cenazesi, Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

        Metin Şentürk, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, “Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

        #metin şentürk
