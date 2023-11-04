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        Haberler Magazin Metin Uca trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Metin Uca trafik kazası geçirdi

        Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, ölümden döndü. Geçirdiği rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren Metin Uca açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:51
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        Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası yaptı.

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        Uca kaza sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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        Ünlü sunucu "Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim" dedi.

        #metin uca
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