Metin Yıldız: Eşim traktör lastiğine aşerdi
Eşi Ceylan Yıldız ile ilk çocuklarını bekleyen Metin Yıldız, samimi açıklamalarda bulundu. 4.5 aylık hamile olan eşinin traktör lastiği aşerdiğini söyleyen Yıldız, bebeğin cinsiyetini ve adını açıkladı
Metin Yıldız ile Ceylan, 2021'de evlendi. Müjdeli haberi kısa bir süre önce veren çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
BEBEĞİN CİNSİYETİNİ VE ADINI AÇIKLADI
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Metin Yıldız, 4.5 aylık hamile olan eşi Ceylan Yıldız ile birlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu; "Arkadaşlar, biz de bugün öğrendik aslında kız olmuş, erkek olmuş önemli değil, sağlıklı olması bu vatana layık bir evlat olması önemli. Fakat bir oğlumuz olacak, sevinçliyiz. Şimdiden ismini de koyduk, ismi Aşil... Savaş tanrısının ismini koyduk, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndan sonra bir açıklama yaptı, dedi ki; "Truva'nın intikamını aldım" dedi. Biz de Truva'nın intikamını alsın diye Aşil koyduk" ifadelerini kullandı.
"EŞİM TRAKTÖR LASTİĞİNİ AŞERDİ"
Metin Yıldız, gazetecilerin; "Ceylan hanım aşermiyor mu?" şeklindeki sorusuna ise; "Gece uyuyorum 'Metin kalk' dedi. 'Ne Oldu canım?' dedim. 'Canım lastik çekti' dedi. Ya insanın canı yeşil erik, karpuz, İncir falan çeker... Vallaha bunun canı traktör lastiği çekti. 'Cihangir'de oturuyorum sana nereden bulayım traktör lastiğini yat canım, yat' dedim" yanıtını verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram