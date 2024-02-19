BEBEĞİN CİNSİYETİNİ VE ADINI AÇIKLADI

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Metin Yıldız, 4.5 aylık hamile olan eşi Ceylan Yıldız ile birlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu; "Arkadaşlar, biz de bugün öğrendik aslında kız olmuş, erkek olmuş önemli değil, sağlıklı olması bu vatana layık bir evlat olması önemli. Fakat bir oğlumuz olacak, sevinçliyiz. Şimdiden ismini de koyduk, ismi Aşil... Savaş tanrısının ismini koyduk, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndan sonra bir açıklama yaptı, dedi ki; "Truva'nın intikamını aldım" dedi. Biz de Truva'nın intikamını alsın diye Aşil koyduk" ifadelerini kullandı.