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        Haberler Magazin Metin Yıldız: Terörsüz Türkiye’yi destekliyorum - Magazin haberleri

        Metin Yıldız: Terörsüz Türkiye’yi destekliyorum

        Oyuncu Metin Yıldız; "Terörsüz Türkiye'yi destekliyorum. Nice bedeller ödendi bu uğurda. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:20
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        "Terörsüz Türkiye'yi destekliyorum"
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        Oyuncu Metin Yıldız, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Metin Yıldız, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Terörsüz Türkiye’yi destekliyorum. Nice bedeller ödendi bu uğurda. Nice vatan evlatları şehit oldu. Nice anneler, göz yaşlarına boğuldu. Nice kadınlar, eşsiz, nice çocuklar yetim kaldı. Tüm bunların olmayacağı bir sürece girmek mutluluk verici. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Süreci içine sindiremeyen abuk sabuk konuşanlara da söyleyecek söz bulamıyorum.

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        #metin yıldız
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