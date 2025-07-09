Metin Yıldız: Terörsüz Türkiye’yi destekliyorum

Oyuncu Metin Yıldız, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Metin Yıldız, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Terörsüz Türkiye’yi destekliyorum. Nice bedeller ödendi bu uğurda. Nice vatan evlatları şehit oldu. Nice anneler, göz yaşlarına boğuldu. Nice kadınlar, eşsiz, nice çocuklar yetim kaldı. Tüm bunların olmayacağı bir sürece girmek mutluluk verici. Emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Süreci içine sindiremeyen abuk sabuk konuşanlara da söyleyecek söz bulamıyorum.