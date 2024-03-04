Metro market mesai saatleri: Metro market hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri

Metro Market, modern yaşamın gereksinimlerine uyum sağlayan çalışma saatleri ile müşterilerine haftanın altı günü sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar kesintisiz hizmet sunar. Hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyet gösteren Metro Market, "metro market mesai saatleri, metro market saat kaçta açılıyor, metro market kaçta kapanıyor, metro market kaça kadar açık, metro market öğle arası, metro market resmi tatillerde açık mı, metro market hafta sonu çalışma saatleri" gibi konularla ilgili bilgileri içeren bu yazımız, alışveriş planlarınızı kolayca yapmanıza yardımcı olacak.

Metro Market Hafta İçi Çalışma Saatleri

Metro Marketler, haftanın altı günü sabah 07.30 itibarıyla hizmete başlar ve akşam 22.00'ye kadar açık kalır. Bu geniş çalışma saatleri, müşterilerin işe gitmeden önce veya iş çıkışında rahatça alışveriş yapabilmelerine imkan tanır.

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Metro Market Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Hafta sonları da müşterilerine hizmet vermeye devam eden Metro Market, pazar günleri hariç aynı çalışma saatlerini sürdürür. Pazar günleri ise saat 09.00'da kapılarını açan Metro Market, yine 22.00'ye kadar alışveriş yapma fırsatı sunar.

Öğle Arası Uygulaması

Metro Marketler, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, öğle arası vermeden kesintisiz hizmet sunar. Bu sayede, öğle saatlerinde alışveriş yapmak isteyen müşteriler için de ideal bir seçenek oluşturur.

Resmi Tatillerde Çalışma Düzeni

Metro Market, resmi tatillerde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder; ancak resmi tatillerde çalışma saatlerinde değişiklik olabileceği için mağazaya gitmeden önce güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı daha etkili bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

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Metro Market'in esnek çalışma saatleri, müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlar. Hafta içi, hafta sonu ve hatta resmi tatillerde bile açık olması, Metro Market'i alışveriş için tercih edilen bir nokta yapar.

Metro Market Hakkında

Metro Market'in resmi internet sitesinde, şirket ile ilgili şunlar yazmaktadır:

"Metro, 1964 yılında Almanya’da kurulan ve bugün 30’dan fazla ülkede hizmet veren uluslararası perakende şirketidir.

Metro Türkiye olarak biz de Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağına gönül veren şeflerle birlikte bu mutfağın dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak için işin mutfağında yer alıyoruz.

''Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci'' unvanımız ile sunduğumuz kalite- fiyat - performans avantajımız ve Türkiye’de gastronominin daha da gelişmesi için ürettiğimiz yeni çözümler sayesinde hem tedarikçilerimizin ve misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor hem de ülkemize ekonomik katma değer yaratıyoruz.

HORECA (hotel, restaurant, cafe) işletmelerinin bir numaralı iş ortağı olma hedefiyle çıktığımız yolda, onlara ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetleri sunarak işlerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ilham veren çözümlerimizle işlerinde fark yaratmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Mağaza operasyonlarımızın yanı sıra son yıllarda değişen misafir ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirdiğimiz Gıda Sevkıyat Operasyonumuz (FSD) ile farkımızı bir kez daha ortaya koyuyor, bu alanlardaki pazar lideri konumumuzu sürdürüyoruz."