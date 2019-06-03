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Metrobüs durağında şaka öldürüyordu!

İHA

İstanbul Beylikdüzü’nde metrobüs bekleyen bir grubun şakalaşması az kalsın can alıyordu. Birbirlerini metrobüs yoluna iterek şakalaşan gruptan bir kişi yola düştü. Ölümden dönen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş, ayağının üzerinden metrobüs geçmesiyle yaralandı

metrobüs

İstanbul Beylikdüzü’nde metrobüs beklerken arkadaşlarının şaka yapmasıyla yola düşen 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş'un ayağının üzerinden metrobüs geçti.

İHA'nın haberine göre, 35 yaşındaki Sezai Aydoğmuş ve arkadaşları durakta Avcılar istikametine giden metrobüsü bekliyordu. İddiaya göre, Aydoğmuş ve arkadaşları birbirlerini metrobüs yoluna iterek şaka yapmaya başladı. Bu sırada Aydoğmuş metrobüs yoluna düştü. Durağa gelen metrobüs ise Aydoğmuş’un ayağının üstünden geçti.

Olay sonrası büyük panik yaşayan Aydoğmuş’un arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ile Aydoğmuş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerinde kısa süreli gecikme yaşandı. Aydoğmuş’un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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